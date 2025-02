Koku nemieri Bauska, inscenē nolaupīšanu Pelču pagastā, Ādažos zog ceļazīmi: kriminālā province

Salātu ielas 12. un 14. nama iedzīvotāji oficiāli vērsās pašvaldībā ar iesniegumu, aicinot rast kompromisu. Viņi piedāvāja saglabāt vismaz sešus kokus, tostarp divus lielus bērzus un vairākas liepas, uzsverot to ekoloģisko un estētisko vērtību. Salātu ielas 14. nama iedzīvotāja Ilze Egle “Bauskas Dzīvei” pauda sašutumu, ka iedzīvotāju viedoklis nav ņemts vērā, un uzsvēra, ka koki ir daļa no pilsētas identitātes: “Ierēdnis redz tikai vienas dienas izdevīgumu, bet aizmirst, ka koki ne tikai met lapas, bet arī izdaiļo pilsētu, dod ēnu un atvēsina jau tā vasaras svelmē pārkarsušo pilsētu. Mūsdienīgi būtu cīnīties par katru koku, nevis piemeklēt iemeslus to likvidēšanai. Mūsdienīgi būtu saskaņot urbāno vidi ar dabu.”