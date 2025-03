Vai Latvijā ir retzemju metāli? ...

Runājot par Baltijas valstīm, retzemju metāli šeit tiek iegūti tikai Igaunijā. Tomēr to apjomi nav lieli, uzsvēra zinātniskā bloga vadītājs. "Iespējams, tie ir arī Latvijā - kaut kur ir pamatiežos, 500 metru dziļumā līdz diviem kilometriem. Bet tad rodas loģisks jautājums: kāpēc nodarboties ar to ieguvi - tādu no ekoloģijas viedokļa netīru lietu, ja ar to var nopelnīt ļoti maz?"