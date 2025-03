Salaspils katoļiem pieprasa apdrošināt Krustaceļu par vairāk nekā 10 000 eiro: “Varbūt arī Jēzu apdrošināt?”

Jāpiebilst, ka Latvijā ne visiem pasākumu organizētājiem obligāti jāiegādājas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, tomēr tā bieži tiek prasīta no pašvaldībām, kuru teritorijā tie notiek. Īpaši gadījumos, ja pasākums ir lielāks, publisks vai saistīts ar noteiktiem riskiem, lai pasargātos, piemēram, no negadījumiem, bojājumiem vai citām neatbilstošām situācijām. Piemēram, atļauja pasākuma rīkošanai nav nepieciešama, ja tas tiek rīkots sporta vai atpūtas bāzēs, telpās, kā arī, ja to rīko valsts vai pašvaldības iestādes, vai arī, ja tas ir gājiens, sapulce vai pikets.