VIDEO: narkomāns trako Salaspils katoļu baznīcā un traucē dievkalpojumu

Ilmārs Tolstovs “Facebook” ierakstījis: “6.februārī ap pulksten 9.30 Salaspils katoļu draudzē, svētās Mises laikā daudz netrūka, lai narkotisko vielu iedarbībā esošs cilvēks man uzbruktu.”

Huligāns Salaspils katoļu baznīcā iztraucē svēto Misi:

Notikušo incidentu cilvēki varēja redzēt visā pasaulē, jo Salaspils draudze tagad, pandēmijas laikā, dievkalpojumus pārraida internetā. Svētdienās tādu ir pavisam trīs: viens krievu valodā, bet divi – latviski. Iereibušā trakotāja iebrukums baznīcā notika agrajā (krievu) rīta dievkalpojuma laikā, kad cilvēku ir mazāk nekā latviešu dievkalpojumos. Uz svēto Misi bija sapulcējušies ap 30 dievlūdzēju, un viņi par piedzīvoto bija šokā. “Zīmīgi, ka dievkalpojums notika krievu valodā, bet ieskrējušais trakotājs bija latvietis un izkliedza frāzes latviešu valodā,” teica priesteris.

Video redzams, kā vispirms priesteris lūdz piekalpotājam savaldīt trakotāju: “Juliān, paņem viņu projām, paņem projām…!” Pēc tam huligāns izskrien altārdaļā un, vicinoties ar rokām, kliegdams: “Neaiztiec mani nekad vairs!”, apskrien apkārt ambonam (paaugstinājums altārdaļā), pēc kā aizskrien prom. Rezultātā draudzes kalpotāji uz kādu minūti bija apjukuši un šokā, pēc kā dievkalpojums atkal turpinājās.

“Draudzes pārstāvji bija pārsteigti un neziņā. Nebija neviens, kas viņu aiztur, un varbūt tā arī labi, jo narkomāni gandrīz vienmēr ir neprognozējami. Paldies Dievam, ka neviens necieta. Viņš izkliedza dažādas frāzes, cilvēki tam nebija gatavi.

Salaspils katoļu draudzes priesteris Ilmārs Tolstovs: “Pieaug spriedze – cilvēki aizvien vairāk lieto alkoholu un narkotikas.” (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Pēc šī notikuma droši vien būs jādomā, kā baznīcā pastiprināt drošību. Diemžēl tagad var just, ka cilvēkos aizvien vairāk pieaug spriedze, viņi aizvien vairāk ir alkohola un narkotiku iespaidā, to var just tagad, vakaros pastaigājot pa Salaspili.”

Salaspils draudzes mācītājs Jauns.lv nevēlējās plašāk stāstīt par iebrucēju: “Lai to izmeklē policija, kad būs tās slēdziens, zināsim arī skaidrāk. Pirmdien uzrakstīju iesniegumu policijai.”

Par notikušo satraukušies draudzes locekļi, kuri “Facebook” komentē:

Vija Piziča: “Skumji.”

Jānis Švirevičs: “Un valdība teica, ka Latvijā legalizēs narkotikas!!!”

Vilhelmīne Straupe: “Lai Dievs jūs sargā, man skumji, ka ir slikti cilvēki, tiešām ļoti skumji.”

Alberts Jodis: “Bet ir Tev kāds pašaizsardzības līdzeklis, piemēram, elektrošoks vai kas cits?”

