Spiciera ezerā noslīcina džipu, Daugavpils bērnu izklaides centrā vicinās ar nazi, piemēslo Zemgales mežus: kriminālā province. VIDEO

“Zagšanā tiek pieķerti ne tikai bērni no riska ģimenēm, bet arī no diezgan pārtikušām ģimenēm. Visbīstamākais vecums ir 10-12 gadus veci pusaudži. Viņi zog nevis tāpēc, ka viņiem kaut kas materiāli trūktu, bet tādēļ, ka viņi nonāk sliktā ietekmē. Parasti šajā vecumā tiek veidotas grupas, parasti no klasesbiedriem, kuras vada kāds vecāks pusaudzis, vai pat pieaugušais. No šādām grupām cieš Daugavpils sporta veikali un lielveikali. Mani personīgi pārsteidz pilsētas skolu administrāciju attieksme pret zādzību problēmu. Mums ar skolām ir daudz jāsazinās, jo katru nedēļu tiekam aplaupīti. Jūs skolu vadībai visu izstāstāt, bet atbildē bieži nākas dzirdēt: “Zādzība nenotika skolas/mācību laikā, tāpēc tas mūs neskar.” Bet kā tas ir iespējams? Galu galā skolā strādā profesionāli skolotāji un psihologi. Kuram gan citam, ja ne viņiem, vajadzētu runāt ar saviem audzēkņiem par uzvedības problēmām un mēģināt tās atrisināt?”