Lietuvieši apzog Liepājas veikalus, Zaķumuižā demolē tiltu, Auci apsēduši driftotāji: kriminālā province

Pratināšanas laikā Lietuvas pilsoņi atzina, ka arī janvāra beigās veikuši zādzības no šīm pašām tirdzniecības vietām. Aizturētie ar izmeklēšanu sadarbojas un viens no aizturētajiem, nepilngadīgs jaunietis jau pagājušajā gadā bija nonācis policijas redzeslokā par zādzībām no tirdzniecības vietām Liepājā. Šobrīd vēl tirdzniecības vietu pārstāvji pārbauda informāciju, lai precīzi konstatētu veikaliem radītos materiālos zaudējumus. Visām aizdomās turamajām personām ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.