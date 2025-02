Vecmīlgrāvja pazemē unikāla iespēja paviesoties padomju laika bunkurā - slepenajā komandpunktā. FOTO

“Sakaru bunkurs” piedāvā ekskursijas nedēļas nogalēs un tajās viesiem tiek stāstīts par bunkura vēsturisko kontekstu, parādīts, kā strādāja sakaru mezgli, un sniegta iespēja aplūkot autentiskos iekārtojumus (informāciju par muzeja pasākumiem meklējiet “Facebook” lapā “Sakaru bunkurs”). Muzejā jau viesojušies apmeklētāji ne tikai no Latvijas, bet arī no Rietumeiropas un pat ASV. Tiem, kuri meklē neparastu ceļojumu pagātnē un vēlas izprast padomju laika civilās aizsardzības sistēmu, “Sakaru bunkurs” piedāvā unikālu iespēju to izdarīt, “Kas Jauns Avīzei” stāsta viens no tā izveidotājiem Vladislavs Senkans.