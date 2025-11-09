Mūžībā devies mākslinieks Jānis Anmanis
foto: Privātais arhīvs
Šodien, 9. novembrī, mūžībā devies daudzpusīgais mākslinieks Jānis Anmanis, par to sociālajos tīklos paziņojuši viņa tuvinieki.

Jānis Anmanis bija pazīstams ar plašu radošo darbību — gleznojis gan miniatūras ainavas, gan lielformāta kompozīcijas, izmantojot eļļu, akvareli, temperu un citus tehnikas veidus. Tematiski viņa darbi bieži atsaucas uz vēstures notikumiem un personībām, savienojot literāri stāstošus elementus, simboliku un harmoniju. Paralēli gleznošanai Anmanis ilustrējis grāmatas un preses izdevumus, strādājis scenogrāfijā un Rīgas kinostudijā, kā arī rakstījis dzejoļus, pasakas un komponējis mūziku.

Dzimis 1943. gada 6. decembrī Rīgā, viņš absolvējis J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmiju. Izstādēs piedalījies kopš 1965. gada, rīkojis personālizstādes Latvijā un ārvalstīs, tostarp Maskavā, Romā un Sofijā.

Anmanis bija Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1970. gada, piedalījies valdes darbā un vadījis bērnu mākslas nometni „Varavīksne”. Par savu ieguldījumu kultūrā viņš 1998. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Jāņa Anmaņa radošais mantojums un ieguldījums Latvijas mākslā paliks atmiņā nākamajām paaudzēm.

