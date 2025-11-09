Māris Kučinskis komentē Kariņa lidojumu lietu
Saeimas deputāts Māris Kučinskis ("Apvienotais saraksts") uzskata, ka saukt pie atbildības Kariņa lidojumu lietā vienu bijušo Valsts kancelejas (VK) vadītāju Jāni Citskovski ir "nejēdzība".
Māris Kučinskis sociālajā tīklā “Facebook” soli pa solim norādījis, kā tiek organizēti ārvalstu komandējumi.
Pirmkārt, viņš raksta, ka Ministru prezidenta birojs saņem informāciju par ārvalstu komandējuma valsti vai pilsētu un datumiem. Tad Ministru prezidenta biroja vadītājs uzdod kādam biroja darbiniekam noskaidrot iespējamās nokļūšanas iespējas komandējuma vietā. Pēc tam biroja darbinieks uzdod Valsts kancelejas izvēlētai aģentūrai piedāvāt lidojumu laikus un iespējas. Kad piedāvājumi saņemti, tiek izvēlēts optimālais variants un par to informēts Ministru presidents, kurš (mutiski) akceptē lidojumu plānu, tiek gatavots rīkojums par komandējumu, kā arī nozīmēts ministrs, kas komandējuma laikā pildīs Ministru prezidenta pienākumus. Pēc lidojuma Valsts kanceleja apmaksā rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem.
Tāpēc Kučinskis min, "ka saukt pie atbildības vienu Valsts kancelejas kādreizējo vadītāju Jāni Citskovski ir nonsens."
Jau ziņots, ka prokuratūra Kariņa lidojumu lietā apsūdz tikai VK bijušo direktoru Jāni Citskovski par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas radīja Latvijai zaudējumus 89 382 eiro apmērā.
Kā vēstīts, 2024. gada marta beigās Ģenerālprokuratūra sāka un nodeva Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izmeklēšanai kriminālprocesu par iespējamu izšķērdēšanu lielā apmērā saistībā ar lidmašīnu līgumreisu izmantošanu bijušā premjera komandējumos. Vēlāk lietu pārņēma prokuratūra.
Savukārt Valsts kontrole savā revīzijā norādīja uz būtiski lielākiem nepamatotiem tēriņiem, nekā tos apsūdzībā norādījusi prokuratūra. Valsts kontroles revidentu skatījumā, nelikumīga un neekonomiska rīcība, organizējot Kariņa speciālos lidojumus, Latvijas un Eiropas Savienības Padomes budžetiem kopumā radījusi ap 545 000 eiro nepamatotus izdevumus.