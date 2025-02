Paziņoti grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele 2024" nominanti

Aleksejs Muraško, kurš veido arī “Zelta ābele 2024” konkursa katalogu, šogad saņēmis 11 nominācijas dažādās kategorijās, tomēr ievērības cienīgi ir arī tie viņa darbi, kas šoreiz nav iekļuvuši nomināciju sarakstā. Visas nominētās grāmatas no 14. februāra līdz 4. martam būs apskatāmas Rīgas Centrālajā bibliotēkā, un visa gada garumā tās apceļos arī citas bibliotēkas filiāles. No marta līdz maijam tās varēs apskatīt arī kultūras centrā “Siguldas devons”, bet vasaras mēnešos – Ogres Centrālajā bibliotēkā. Tāpat skaistu grāmatu lasītāji un cienītāji no 18. februāra līdz 4. martam varēs nobalsot par savu favorītu ikgadējā lasītāju balsojumā vietnē LSM.lv.