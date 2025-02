Kā valsts kapitālsabiedrības ievēro likumu par vadītāju algām: no 2000 līdz 15 000 eiro; “airBaltic” ārpus konkurences

Savukārt Piejūras slimnīca (Liepājā), kura simtprocentīgi pieder valstij, savam vadītājam pamanījusies ievērojami paaugstināt algu, neskatoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām. Slimnīcas vadība Jauns.lv skaidroja: “Ar ārkārtas dalībnieku sapulces 2024. gada 20. decembra lēmumu par sabiedrības valdes locekli iecelts Jevgenijs Blaževičs. Saskaņā ar Piejūras slimnīcas kapitāla daļu turētāja (Veselības ministrija) lēmumiem iepriekšējam sabiedrības valdes loceklim noteiktā mēneša atlīdzība – 2720 eiro bija nemainīga no 2020. gada marta. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā atlīdzība 2700 eiro apmērā vairs nebija konkurētspējīga un liedz piesaistīt sabiedrības valdē augsta līmeņa vadītājus. Līdz ar to, ņemot vērā šā brīža atlīdzības apmēru līdzīga lieluma kapitālsabiedrībās, kapitāla daļu turētājs 2024. gada 20. decembra ārkārtas dalībnieku sapulcē nolēma pārskatīt atlīdzības apmēru jaunajam valdes loceklim, vienlaikus ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma pārejas noteikumu 37. punktu, kas paredz, ka līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai publiskas personas kapitālsabiedrībās un publiski privātās kapitālsabiedrībās, kurās pārskata gada ieņēmumus vairāk nekā 80% apmērā veido publiskais finansējums, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzību nosaka ne vairāk kā 80% apmērā no valdes un padomes locekļu atlīdzības līdzīga lieluma kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai atsevišķos gadījumos - nozarē. Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, Jevgenijam Blaževičam tika noteikta mēneša atlīdzība 4365 eiro.”