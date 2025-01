Rīgas domes deputāte atklāti slavē Lukašenko "vēlēšanu" rezultātus un apšauba Latvijas demokrātiju

"Latvijas budžets ir iegājis mīnusos un cilvēki no valsts izbrauc, kamēr Baltkrievijā izveidojies budžeta pārpalikums un dzimstība ir gandīz labā līmenī," norāda deputāte. Publiski pieejamā informācija gan liecina, ka budžeta deficīts 2025. gadā gaidāms abām valstīm - ja Latvijā tas sasniegs 2,9 procentus no IKP, tad Baltkrievijas finanšu ministrs Jurijs Seļiverstovs paredzējis, ka "Baltkrievijas 2025. gada budžetā gaidāms deficīts 1,6 procentu apmērā no IKP". Tomēr jāatzīmē, ka IKP (pēc piktspējas paritātes) uz vienu iedzīvotāju Latvijā 2023. gadā bija par trešdaļu augstāks nekā Baltkrievijā, kas daudz liecina par abu valstu atšķirīgajiem dzīves līmeņiem un labklājību.