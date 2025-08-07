“Jā, man bija 3,5 promiles, bet sitiens nav attaisnojams” Incidentā iesaistītais jaunietis komentē apsarga rīcību “Summer Sound”
Sabiedrībā plašu uzmanību piesaistījis sociālajos tīklos ievietots video no mūzikas festivāla “Summer Sound”, kurā redzams, kā apsargs nogāž zemē jaunieti un iesper viņam ar kāju pa seju. Uzbrukumu komentējis arī pats incidentā iesaistītais jaunietis Raimonds Zeps, kurš ikdienā nodarbojas ar cīņas sporta veidu KOTS.
Sociālajā tīklā “TikTok” Zeps, komentējot uzbrukumu, norāda, ka viņam “Summer Sound” beidzies slimnīcā.
“Diemžēl es pārdzēros, bet no tā guvu mācību – vairs nelietošu alkoholu. Par šo pieredzi man ir lielāka trauma nekā par to, ka apsargs man iesita pa galvu, kamēr biju reibumā. Tas varēja notikt ar jebkuru. Ja pēc divām stundām tevi aizved uz slimnīcu, jo esi pārdozējis alkoholu – saprotiet paši, kādā stāvoklī biju. Es apzinos savu vainu. Es vairs nedzeršu, jo nezinu mēru,” atzina sportists.
Komentējot konfliktu ar apsargu, Zeps pauda, ka viņš nebūtu nosodījis apsargu, ja tas viņu vienkārši būtu nogāzis zemē un ar to viss beigtos: “Bet tas sitiens, ko viņš izdarīja, bija pilnīgi lieks.”
“Protams, skrienot prom no viņa, es piedūros, bet tas sitiens jau zemē esot bija nepamatots. Viņš tā nedrīkstēja darīt – tas ir aizliegts. Turklāt es dzirdēju, ka šis nav bijis vienīgais šāds gadījums – vienkārši ar mani tas tika nofilmēts. Viņš mani nogāza 3,5 promiļu reibumā un pēc tam vēl apsmidzināja ar piparu gāzi,” stāsta Zeps.
“Ja ir iespējams, aicinu iesniegt sūdzības pret apsardzes darbiniekiem, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos. Tādiem apsargiem nav vietas,” uzsvēra sportists.
Neskatoties uz šo incidentu, pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegtās informācijas festivāls noritējis salīdzinoši mierīgi – divu dienu laikā slimnīcā nogādāti 13 cilvēki ar nelielām traumām papildus izmeklēšanai.