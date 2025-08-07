“Esmu brīvs no vēža” Alvis Hermanis saņem priecīgu ziņu no ārstiem
Latviešu teātra un operas režisors, Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis, kurš nesen ar sociālo tīklu starpniecību apstiprināja baumas, ka viņam pirms kāda laika diagnosticēta onkoloģiska saslimšana, atzinis, ka vakar saņēmis vēstuli no Vācijas ārstiem.
“Nevar pat izstāstīt, cik aizkustināts esmu par atbalstu, ko vakar saņēmu no tik daudziem cilvēkiem. Ar lielāko daļu pat neesmu personīgi pazīstams, bet saprotu, ka tie ir mani JRT skatītāji. Paldies jums liels!” – sociālajos tīklos raksta Hermanis.
Tāpat viņš atklājis, ka tieši vakar, kad dalījies ar savu diagnozi publiski, saņēmis vēstuli no saviem Vācijas ārstiem ar ziņu, ka viņa ārstēšanās ir oficiāli noslēgusies. “Viņuprāt, es esmu izveseļojies.”
“Vēzis, protams, ir viltīga lieta, un nekad neko nevar zināt. Tas mūsdienās kļūst arvien izplatītāks, jo dzīvesveids kļūst arvien neveselīgāks – stress, ēdiens utt. Tās [vēža] šūnas kaut kur dzīvo paslēpušās ikvienā no mums. Tāpēc ļoti iesaku savlaicīgi pārbaudīties. Es, piemēram, laimīgas nejaušības dēļ paspēju pēdējā brīdī – pirms jau būtu par vēlu,” atzina Hermanis.
Vienlaikus viņš norāda: “Vēzis manā gadījumā bija viens no labākajiem notikumiem manā dzīvē. Jo tas uzmodināja mani ļoti daudzās nozīmēs. It kā trešā acs būtu atvērusies, melnbaltais televizors pēkšņi rāda krāsas, un atkal esmu atpakaļ bērnībā, kad dzīve ir skaista ik sekundi – un iemesls nav svarīgs.”