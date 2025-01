Profesors Taivāns: “Latvija vēl nav apaugusi ar kritiski lielu imigrantu (musulmaņu) kopienu, taču viss vēl ir priekšā”

Otrs faktors ir islāma kopienu dažādība. Islāmā, kā nomokrātiskā (uz juridiskiem pamatiem; pēc Svešvārdu vārdnīcas – nomokrātija: valdības forma, kurā likuma vara tiek atbalstīta kā augstākā vara. To raksturo sistēma, kurā likumi tiek piemēroti vienādi visiem pilsoņiem bez izņēmuma. Termins ir atvasināts no grieķu vārdiem “nomos”, kas nozīmē likumu, un “kratos”, kas nozīmē spēku – red.) celtā reliģijā, šariāts (reliģiskais likums) ir vienojošs visus musulmaņus pamats. Taču islāms vēsturiski uzslāņojās uz dažādiem juridiskiem, etniskiem un reliģiskiem fundamentiem, kas ar islāma parādīšanos nepazuda, bet modificējās par “mazo juridiski-reliģisko tradīciju”, ko islāmā sauc par “adatu” (adat). No malu malām ieceļojušie musulmaņi veido raibu kopainu, nav vienoti, dalās sīkākās grupās, kurām katrai ir savs “adats”. Lielu lomu spēlē arī laikmeta maiņas un islāma attīstības trendi. Piemēram, Latvijā vairāk vai mazāk tradicionālu islāma grupu veido okupācijas laikos ieceļojušie Krievijas tatāri. Viņi veidoja pirmo islāma reliģisko kopienu pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Jau šī gadsimta padsmitajos gados viņus izspieda krievu un latviešu fundamentālisti, kas bija patapinājuši savu reliģisko orientāciju Tuvajos Austrumos, pamācījušies pie salafītiem (konservatīvi islāma skolotāji, sunnīti – red.) Ēģiptes galvaspilsētā Kairā un Saūda Arābijā. Viņi izspieda no islāma kopienas mērenos dievbijīgos musulmaņus, kas bija nākuši no Ziemeļāfrikas un citurienes. Aizbraukuši atpakaļ uz Tuvajiem Austrumiem, kādi no tiem aizgāja bojā kopā ar “Islāma valsts” kaujiniekiem, vai pazuda bez vēsts.