Ušakovs: mošejas būvniecība Rīgā nav problēma, ja tiek cienīta vietējā kultūra

Ušakovs norāda, ka pārliecinošs vairākums islāma ticīgo ir “fantastiski un labi cilvēki” un tā ir viena no lielākajām ticībām pasaulē. “Ir procenta daļa, kura uzvedas tā kā uzvedas un to mēs redzam. Šeit ir darbs nevis pašvaldībai cīnoties ar mošejām, bet atbildīgajiem dienestiem šos cilvēkus izķert un attiecīgi [nogādāt] uz lidmašīnu un uz mājām, bet ja cilvēki dzīvo godīgi, dara savu darbu, viņi ir daļa no mūsu sabiedrības, [bet] viņiem ir cita ādas krāsa un ticība, ierobežot viņus aiziet pie sevis uz baznīcu, es neredzu,” saka bijušais Rīgas mērs.