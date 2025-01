Atkal izsisti logi "Stūra mājai", kur PSRS okupācijas laikā tika pastrādāti baisi noziegumi. Krieviski runājošie regulāri draud un sola deportāciju atkārtošanos

Gids Aivars Riekstiņš rāda Stūra mājas trīs izsistos logus jeb vitrīnas, kuru stikli izdauzīti pagājušajā nedēļā. "Nu, manuprāt, tā ir organizēta darbība! Individuāli izsitīs jebkuru logu... Šis ir mērķtiecīgi. Tāpat kā muzeju mājā.... Tālu nav jāmeklē. Lielais kaimiņš. Ne jau visi krievi domā, kā Putins domā. Bet to, ka tas ir organizēts, to var just uzreiz," pauda Riekstiņš.