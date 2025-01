Bijusī kultūras ministre Jaunzeme-Grende: Kultūras ministriju mierīgi varētu pievienot Izglītības ministrijai

“Diskutēt ar Kultūras ministriju ir ļoti sarežģīti,” TV3 raidījumam “900 sekundes” teica bijusī kultūras ministre, kura, pārstāvot Nacionālo apvienību, Kultūras ministriju vadīja no 2011. līdz 2013. gadam. Pašreizējai Kultūras ministrijai vairs neinteresējot latviskums, bet integrācija. Līdz ar to šobrīd “Progresīvo” pārziņā esošā Kultūras ministrija kaitē latviešu kultūrai un tāpēc to būtu lietderīgi pievienot Izglītības zinātnes ministrijai, kura pašlaik ir “Jaunas vienotības” pārziņā.