Imanta Ziedoņa fonds "Viegli" aicina Kultūras ministri reorganizēt VKKF

Kultūras ministre ziņu aģentūrai "LETA" klāsta, ka lielākajai daļai no fonda programmā atbalstītajiem muzejiem piešķirtais finansējums ir lielāks nekā līdz 2024. gadam tiem no valsts budžeta līdzekļiem piešķīrusi Kultūras ministrija. Lāce piekrīt, ka Ziedoņa muzeja gadījumā piešķirtais finansējums ir mazāks nekā prasītais, taču, apskatot konkursa rezultātus, varot redzēt, ka ekspertu komisija nevienam no desmit privātajiem muzejiem nav piešķīrusi prasīto finansējumu maksimālajā apjomā. "Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka uzticos ekspertu komisijas darbam un godprātīgai pieejamā finansējuma sadalei," pauž kultūras ministre.