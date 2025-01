Bankas dalīsies ar peļņu, dārgāka elektrība, Eiropas čempionāts basketbolā un jauns arhibīskaps - ko sagaidām no 2025. gada

Dīzeļdegvielas akcīzes nodoklis augs no 414 eiro līdz 440,5 eiro par 1000 litriem, svinu saturošam benzīnam – no 594 līdz 617 eiro, lauksaimniecībā izmantojamajai dīzeļdegvielai – no 62,1 uz 66 eiro, naftas gāzei (LPG) – no 285 uz 304 eiro par 1000 kilogramiem. Akcīze dabasgāzei par vienu megavatstundu – no 1,91 uz 3,63 eiro.