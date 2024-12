"Dinozaurs" Ņujorkā, degunradzis Anglijā: iespaidīgākie mākslas darbi šogad, kas tev liks pateikt – nopietni?!

“The New York Times” to ir nodēvējis par labāko 2024. gada izstādi. Pagājušā gada janvārī Amerikāņu biedrība “Americas Society” nelielajā Manhetenas galerijā to ierīkoja. “The New York Times” raksta, ka šī galerija liek aizdomāties par zeltu gan no garīgās puses, gan arī no materiālās, kā stimulu impērijas veidošanai. Izstāde var apskatīt dažādas skulptūras, apzeltītas baznīcu altāram paredzētās ikonas un mūsdienu mākslinieku darbi, kas apliecina vērtīgo zinātnisko darbu.