Krogs uz cilvēku kauliem Rēzeknes centrā: Latgales “Dieva auss”

Bet tas nenozīmē, ka tagad Rēzeknē vairs nav Svētītāja Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīca. Tā ir – bet pilsētas otrā pusē, pāri dzelzceļam - Ziemeļu rajonā, Kosmonautu ielā. 2008. gadā Latvijas pareizticīgā Baznīca no grieķu katoļiem nopirka pilsētā uzbūvēto dievnamu, to pārveda uz citu vietu un pielāgoja savām vajadzībām. Te jāteic, ka lielas pārbūves šai guļbūvei nebija vajadzīgas, jo grieķu katoļi, atšķirībā no Romas katoļiem, piekopj Austrumu baznīcas jeb bizantiešu tradīcijas tāpat kā pareizticīgie, vienīgi ar to atšķirību, ka pakļaujas nevis pareizticīgo patriarham, bet gan Romas pāvestam.