Neparastās un fenomenālās sakrālās celtnes: padomju okupācijas laikā Latvijā uzceltie dievnami

Padomju okupācijas laikā no 1945. līdz pat pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem padomju vara slēdza desmitiem kristīgo dievnamu visā Latvijā – luterāņu, katoļu, baptistu, pareizticīgo un citu konfesiju. Laukos tajos ierīkoja kolhozu minerālmēslu glabātuves un mehāniskās darbnīcas. Pilsētās vienam otram dievnamam paveicās, ja tas netika nojaukts un tajā tika ierīkota koncertzāle, kinoteātris vai sporta skola. Otrā pasaules kara laikā daudz baznīcu arī tika sabombardētas un neviens nerūpējas par to atjaunošanu. Tomēr ir kāds interesants fenomens šai sakarā – padomju okupācijas pirmajos gados pēc Otrā pasaules kara tika uzcelti vairāki dievnami. Tas tika atļauts mazpilsētās un pārsvarā Staļina laikā (pagājušā gadsimta četrdesmito gadu beigās/piecdesmito gadu sākumā), jo pēc Staļina pie varas nākušais Ņikita Hruščovs, lai arī nosodīja Staļinlaika represijas, bija daudzkārt lielāks ateists par Staļinu, kurš, piemēram, izcēlās ar savu slaveno antireliģisko kampaņu no 1958. līdz 1964. gadam un paziņojumu, ka pēc dažiem gadiem visiem būs jāieslēdz televizors, jo viņš pa to visai padomju tautai parādīs pēdējo popu (mācītāju). Savukārt Leonīda Brežņeva laikā vairs nebija tik agresīvas un masveidīgas represijas pret garīdzniecību un baznīcēniem, bet viņu skaits ar katru gadu saruka (Hruščovs bija darījis savu). Attīstītā sociālisma laikā ticīgajiem jau vajadzēja domāt nevis par jaunu tempļu celtniecību, bet gan esošo saglabāšanu.