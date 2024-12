Ogrē no veikala ārā netiek tualetē aizmidzis pircējs, “meža detektīvs” Mārupē, ar zagtu auto no Zilupes līdz Rīgai: kriminālā province

Dzīvei pie meža Pierīgā ir savas īpašās iezīmes. Viena no tām - cīnīšanās par tīru mežu. Kad 2003. gadā atnācu dzīvot uz Mārupi, trīs gadus pēc kārtas ar draugiem un klientiem rīkojām milzīgas talkas, izvācām visu sastāvējušos drazu no grāvjiem un piemājas meža. Ceturtajā gadā oficiālajā talkā vairs nevajadzēja piedalīties, jo atkritumu izvešanai speciālais transports un draugu atbalsts vairs nebija nepieciešams - to, ko mežā atradu, varēju savākt maisiņā un izmest savā konteinerā. Cilvēku apziņa tiešām mainījusies, un meži ir daudz tīrāki nekā pirms 20 gadiem. Bet reizi pa reizei tomēr uzrodas šādi skati, un Cūkmens ir pārāk mīlīgs vārdiņš šiem darbiem. Šo atkritumu izgāzējam tiešām nav kārtībā ar galvu, jo kaudzē pilns ar norādēm uz atkritumu īpašniekiem un atkritumu izvedēju/izgāzēju.”