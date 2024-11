Aizputniekus biedē jaunieši maskās, Daugavpilī cīnās ar krieviniekiem, Ādažos kaujas: kriminālā province

Liepājas ugunsdzēsējiem otrdien, 26. novembrī, no rīta bija neparasts un rets izsaukums – viņi traucās pie kāda liepājnieka no piepampuša pirksta noņemt gredzenu, kuru cilvēkam paša spēkiem neizdevās noņemt. To sekmīgi ar speciālu ierīci – gredzenu noņemšanas zāģīti - paveica ugunsdzēsēji glābēji. Iepriekš Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir ziņojis, ka glābēji palīgā cilvēkam atbrīvoties no gredzena dodas samērā reti – vienu vai divas reizes pāris mēnešos. Ir bijuši gadījumi, kad pat ātrā palīdzība pacientu ved pie ugunsdzēsējiem, lai viņam palīdzētu atbrīvoties no gredzena. Glābējiem ir speciāls instruments, lai šādā situācijā palīdzētu, bet jārēķinās ar to, ka pēc tam gredzens tā īsti vairs nebūs lietojams, jo tas tiks pārzāģēts jeb pārkniebts uz pusēm.