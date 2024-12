Mārtiņš Staķis: Neļausimies bailēm un alkatībai...

Tramps Eiropai ir devis signālu, ka aizsardzības jomā tā nevarēs vairs atļauties dzīvot tik mierīgi kā līdz šim. Par to īpaši nevajadzētu brīnīties, jo to pašu viņš teica arī 2016. gadā savā pirmajā prezidentūras termiņā. Un te es viņam lielā mērā piekrītu: ja Baltijas valstis izdarīja secinājumus un savus aizsardzības budžetus būtiski palielināja, tad Eiropas Savienībā vidējais aizsardzības budžets ir palicis 1,9 procentu apmērā, turklāt arī šis procents ir tik nosacīti labs, pateicoties tām valstīm, kurās ir ap trim procentiem vai vēl augstāk. Ja tās Eiropas Savienības valstis, kuras ir arī NATO, palielinātu savus aizsardzības budžetus līdz diviem procentiem – tātad tikai par 0,1 procentu –, tie būtu jau papildus 60 miljardi eiro. Bet problēma tā, ka arī ar šiem diviem procentiem patlaban jau ir par maz. Daudzi Eiropas politiķi to saprot, taču diemžēl ne visās valstīs sabiedrība to ir gatava pieņemt. Tādēļ nākas piekrist, ka Eiropai ir nepieciešams pašai izstrādāt savu aizsardzības stratēģiju un darīt visu, lai Putins zaudētu karu Ukrainā.