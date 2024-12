Kā pasargāt dzimtas kapus no nolīdzināšanas, lai tajos netiktu veikti virsapbedījumi, un kā kapavietu apkopt attālināti?

Lai dzimtas kapus uzkoptu attālināti ir jārēķinās ar izdevumiem, kas var sastādīt gan vairākus desmitus, gan arī vairākus simtus eiro. Dažās pašvaldībās to veic vietvaras kapsētu apsaimniekotāji, un tad izmaksas būs mazākas, bet vairumā gadījumu jāvienojas ar kādu pakalpojumu firmu, kas, protams, ir dārgāk. Ir pat firmas, kas neprasa norādīt konkrētu kapavietas atrašanos – pietiek vien ar aizgājēja vārda nosaukšanu un kapsētas norādi. Pati firma atradīs kapavietu, to uzkops un jums par to nosūtīs fotoatskaiti. Parasti pietiek ar to, ka kapavietu apkopj vienu reizi gadā – rudenī, nogrābjot lapas, salabojot bojātās kapu apmales, apcērpjot krūmus un tamlīdzīgi. Pie kapavietas sakopšanas var ķerties klāt arī tad, ja tā ir aktēta, uz ko norāda tur iespraustais dzeltenais mietiņš. Šādā gadījumā par to ir jāinformē Kapu pārvalde vai kapsētas pārvaldnieks, ka ir uzsākts rūpēties par dzimtas kapiem.