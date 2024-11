Salacgrīvas topa pļeka, lāpu sārts Jēkabpilī un ķīmiskais mežs Popē: kriminālā province

Notikušo sociālajos tīklos komentē desmitiem vietējo: * „Notikums raksturo kopumā pašvaldības vadības attieksmi pret saviem iedzīvotājiem un vidi”; * „Skumji un kauns. Kā var pašvaldība pieļaut tik cinisku attieksmi! Kā jau saka, zivs pūst ne no astes puses”; * „Citus gadus nevienu neuztrauca, kur paliek lāpas pēc pasākuma. Te doma nav saistoša ne ar pasākumu, ne arī ar tiem, kas tās lāpas sadedzināja. Te vienkārši tiek pacelta gaismā provokācija, lai cilvēkus nozākātu”; * „Kāda jēga tad bija iet gājienā?”; * „Mūsu pašvaldības darboņi šķiet strādā pirmo gadu. Lāpu savākšana pēc pasākuma vienmēr ir bijusi pasākuma organizatoru ziņā. Kur tās likt, nevienu īpaši nav interesējis. Visus gadus, kopš šāds gājiens tiek organizēts! Kur un kā uzglabāt - arī nē”; * „Nevis Kultūras pārvalde vai izpilddirektors kādu met zem riteņiem, bet darbinieks pats sevi met, cik negudram jābūt, lai ko tādu izdomātu un izdarītu? Tak varēja utilizēt savādāk: * „Darbiniekam jāstrādā pēc vadītāja rīkojuma, kurš šajā gadījumā ir kā no pasakas - aizej tur, nezin kur, paņem to, nezin ko, aiznes tur, nezin kur... Nevajag uzgrūst atbildību cilvēkiem, kuri meklēja risinājumu paši, jo sakarīga rīkojuma no vadības acīmredzami nav bijis” * „Izskatās pēc provokācijas. Vai nu pēc augstākās stulbuma pakāpes”; * „Bardaks būtu tad, ja tās lāpas degošas būtu atstātas turpat un vēl kāds gudrinieks pa nakti tās pie pils pārmestu. Vai ja otrā rītā tās mētātos turpat pie pieminekļa.”