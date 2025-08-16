"Darījuma nav, bet panākts liels progress!" Tramps sniedz komentārus par ilgi gaidīto tikšanos ar Putinu

Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās
15. augustā Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā noslēdzās augsta līmeņa tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. ...
15. augustā Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā noslēdzās augsta līmeņa tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Lai arī abu līderu starpā valdīja draudzīga atmosfēra, un abi apmainījās savstarpējiem glaimiem, sarunas noslēdzās bez panāktas vienošanās Ukrainas kara jautājumā.
Abi līderi ieradās samitā prezidenta lidmašīnās, kas piezemējās uz Aļaskas gaisa spēku bāzes skrejceļa. Kad Putins izkāpa no lidmašīnas, Tramps aplaudēja, bet Krievijas līderis plati pasmaidīja. Un tad Tramps spēra neparastu soli, pavadot Putinu uz savu limuzīnu "Zvērs". Šī bija ļoti smalka uzņemšana Krievijas līderim, kuram Starptautiskā Krimināltiesa ir izdevusi aresta orderi.
Abu sarunas ilga gandrīz trīs stundas, bet noslēgumā gan Tramps, gan Putins nāca klajā tikai ar īsiem paziņojumiem presei, atsakoties atbildēt uz žurnālistu jautājumiem. Pēc samita Tramps paziņoja: “Mēs vēl neesam tur - darījums nav noslēgts, tomēr mēs esam panākuši progresu! Es pēc neilga laika piezvanīšu NATO, es piezvanīšu dažādiem cilvēkiem, kurus uzskatu par piemērotiem, un, protams, piezvanīšu prezidentam Zelenskim un pastāstīšu viņiem par šodienas tikšanos," sacīja Tramps. Viņš raksturoja tikšanos ar Putinu kā “ļoti produktīvu”, tomēr nesniedza nekādas konkrētas vienošanās detaļas.
#BREAKING: Trump speaks for three minutes after meeting Putin at the Alaska Summit. Trump body language exhausted post negotiations. Trump calls Putin’s speech “profound”. Says, will make call to Ukraine President & NATO. And will meet again soon. Putin says, next time in Moscow. pic.twitter.com/1ELvpZrthV— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 15, 2025
Arī Putins izteicās cerīgi, sakot: “Ceram, ka panāktā sapratne palīdzēs virzīties tuvāk mieram Ukrainā.” Tāpat Krievijas vadītājs kopīgajā preses konferencē sacīja, ka Ukrainai un tās sabiedrotajiem Eiropā nevajadzētu radīt "šķēršļus" mieram.
Bijušais VDK aģents Putins arī izteica komplimentus Trampam, kurš iepriekš veltījis glaimojošus vārdus Krievijas vadītājam. Putins norādīja, ka karš Ukrainā, iespējams, nebūtu sācies, ja ASV prezidents tajā laikā būtu bijis Tramps, nevis Džo Baidens. Ar šādu apgalvojumu vairāk izcēlies arī pats Tramps. Jāpiebilst, ka ASV prezidentu priekšvēlēšanu laikā Baltā nama saimnieks arī apgalvoja, ka izbeigs karu Ukrainā 24 stundu laikā.
Tramps vēlāk intervijā “Fox News” uzsvēra, ka tagad iniciatīva pieder Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim.
"Tagad viss ir prezidenta Zelenska ziņā. Un es arī teiktu, ka Eiropas valstīm vajadzētu nedaudz iesaistīties, bet tas ir prezidenta Zelenska ziņā," intervijā norādīja Tramps.
Tikmēr Zelenskis mikroblogošanas vietnē "X" uzsvēra, ka “ir pienācis laiks izbeigt karu". "Krievijai ir jāpārtrauc karš, ko tā pati sāka un gadiem ilgi vilcina. Slepkavībām ir jābeidzas. Ir nepieciešama līderu tikšanās – vismaz no Ukrainas, Amerikas un Krievijas puses – un tieši šādā formātā ir iespējams pieņemt efektīvus lēmumus. Ir nepieciešamas drošības garantijas. Ir nepieciešams ilgstošs miers. Visi zina galvenos mērķus. Es vēlos pateikties ikvienam, kas palīdz sasniegt reālus rezultātus," pauda Zelenskis.
Russia must end the war that it itself started and has been dragging out for years. The killings must stop. A meeting of leaders is needed – at the very least, Ukraine, America, and the Russian side – and it is precisely in such a format that effective decisions are possible.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025
Tikmēr Ukrainā turpinās smagas kaujas, un, lai gan Krievija guvusi dažus panākumus, Ukraina paziņoja par vairāku ciemu atgūšanu Doņeckā laikā, kad Putins devās uz tikšanos.
Lai gan samits nenesa cerēto izrāvienu, Tramps ierosināja iespējamu nākamo tikšanos Maskavā, uz ko Putins, pasmaidot, atbildēja: “Nākamreiz Maskavā.”