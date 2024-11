Mārupē metāla celtnis teju saplacina skolēnu autobusu, apzog Pierīgas kapsētas, sniega putra Siguldā: kriminālā province

Artūrs Blīgzna: “Kā var pieļaut to bardaku, kas tur ikdienā redzams. Būvniecības tehnika pāri visām ielām un citu īpašumiem. Vai ikviens, bez būvatļaujas savā īpašumā var uzstādīt jebkādus lielizmēra ceļamkrānus (vēl nezināmā tehniskā stāvoklī) un novietot tos virs kaimiņu īpašumiem, to nesaskaņojot? Teritorija nesakopta. Nebija tālu no traģēdijas”; Kristīne Melzoba: “Šausmas vienkārši! Vienmēr ejot vai skrienot pa Rožu ielu tai vietā skatījos uz tiem celtņiem ar bažām, īpaši, kad lielāks vējš. Tur, starp citu, kā miskaste tā teritorija izskatās. Mārupes novada pašvaldība, gādājiet, lūdzu, lai to bardaku aizvāc citur”; Sabīne Puķe: “Skolēnu autobusa šoferis (autobuss pilns ar bērniem) nobremzēja desmit metrus pirms tas (celtnis) nogāzās? Mana meita šodien otro reizi piedzima! Es ceru, ka uzņēmumā tiks veikta vismaz nopietna pārbaude”: Sinta Golubeva: “Paldies autobusa šoferim par spēju operatīvi noreaģēt”; Arita Golubeva: “Man meita arī brauca tieši ar šo autobusu. Zvanīja un stāstīja! Nu jāsaka - labi, ka priekšā autobusam, nevis virsū”; Mārtiņš Veidmanis: “Atbildīgais ir SIA “Valiants”. Viņi izmanto celtņus reklāmai, taču tā diemžēl nedrīkst. Par šo jāziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kuri uzrauga bīstamo iekārtu ekspluatāciju”; Martins Alksnis: “Izskatās, ka mobilais celtnis ir zaudējis līdzsvaru... Ja celtnis nav pienācīgi nostiprināts, vai arī tas ceļ lielāku svaru nekā tam paredzēts, jeb nestrādā drošības sistēmas, tad tā noteikti ir nolaidība”; Emīls Ulmanis: “Es jau labu laiku uz tām sarūsējušām konstrukcijām skatos un brīnos, kā vēl kas nav nogāzies”; Andris Krūzamjagi: “Diemžēl jāsecina, ka Zolitūde nav devusi pietiekamu mācību.”