Kā Jauno gadu svinēja pirms 100 gadiem: 1925. gada 1. janvāra sagaidīšana

Jau dienu vēlāk – 1925. gada 2. janvārī latviešu avīzes vēsta, kā mēs bijām nosvinējuši vecā gada aiziešanu un jaunā iestāšanos. “Jaunākās Ziņas”: “Jaungada sagaidīšana pierādīja, ka iedzīvotāji mīl mieru un kārtību. Vakar pie prefekta sapulcējās policijas iecirkņu priekšnieki. Pēc parastās jaungada apsveikšanas, tie nodeva ziņojumus no visiem iecirkņiem. Ziņojumos aprādīja, ka jaungada sagaidīšana bijusi priekšzīmīga. Kārtība un pieklājība pat mazāk traucēta nekā parastos sestdienas un svētdienas vakaros. Arī piedzēruši bijis mazāk, kaut gan naktī slēdza uz visiem laikiem 17 pirmās un 35 otrās šķiras traktierus un 3 biedrību bufetes, un tā bija sagaidāma drūzmēšanās un uzdzīvošana. Vienīgi Osipova “Kazino” traktierī Brīvības ielā 80 daži viesi negribēja atstāt telpas pulksten 12 naktī, kā bija noteikts. Protokoli sastādīti saukšanai pie atbildības tikai pret kādu Oskaru Ziemiņu Jura Alunāna ielā 1 par raķetes laišanu, žīdu Jakobu Katcu Brīvības ielā 18 par to, ka tas no sava dzīvokļa lieveņa nosviedis uz ielas petardei līdzīgu, ērkšķogas lieluma papīrī ietītu bumbiņu, kas plīsusi ar revolvera šāvienu stipru troksni, un kādu leiti Ādamu Gribustu, Valdemāra ielā 79 par šaušanu. Viņš paskaidrojis, ka neprotot latvju valodu un nezinājis, ka Jaungada naktī šaušana aizliegta. Brīvības ielā pret “Frankfurtes” viesnīcu kāds izšāvis ar revolveri reizes 4 un aizbraucis automobilī nr. 354 uz pilsētas pusi, bet policija arī tūliņ izzinājusi, ka šāvējs bijis kāds Marienfelds. Kā nopietni gadījumi atzīmēti 2. Taisni plkst. 12 naktī Mašīnu ielā pret namu 74 kāds sviedis no Daugavpils ielas puses uz dzelzceļa pusi rokas granātu, kas, ar stipru troksni plīstot, mazliet bojājusi ielas bruģi un no stiprā gaisa spiediena tuvākam namam izbirušas 5 logu rūtis. Otrā gadījumā no Dānijas tvaikoņa “Orion”, izlaižot raķeti, uz tvaikoņa “Dagmar” ievainoti 5 kuģa ļaudis, kas tūliņ aizvesti uz pilsētas slimnīcu.”