Eglītes vietā koka bļoda, pludmales ballītes un lēkšana pāri ugunskuram: tik dažādās Ziemassvētku tradīcijas

Ziemassvētkus daži kristieši nesvinēja arī vēlāk, kad par to svinēšanas dienu ticīgie bija vienojušies jau globālā mērogā. Piemēram, Ziemeļamerikas kristieši – puritāņi, kuri kolonizēja senās indiāņu zemes, no 1659. līdz 1681. gadam ar bargu naudas sodu sodīja visus tos iebraucējus no Vecās pasaules, kuri Bostonā atklāti uzdrošinājās svinēt Ziemassvētkus. Puritāņiem laikam pārāk nepiedienīgi skaitījās jautri svinēt reliģiskus svētkus.