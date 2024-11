Pirmie īstie mierlaika valsts svētki: 1921. gada 18. novembris

Šogad svinam 106. Latvijas dzimšanas dienu un tikai mazāk nekā pusi no 106 pagājušajiem 18. novembriem mēs esam varējuši svinēt miera apstākļos, precīzāk – tikai 51 reizi. 1918. gadā Latviju dibinājām vēl Pirmā pasaules kara dunas apstākļos, pēc tam divi gadi pagāja Netkarības kara cīņās un Latvijas starptautiskās atzīšanas procesos. 1921. gada janvārī Francijas galvaspilsētā Parīzē Antantes Augstākās padomes vienbalsīgi jau starptautiski atzina Latvijas Republiku. Tad no 1921. līdz 1939. gadam bija starpkaru posms. Sākās Otrais pasaules karš un tad jau līdz 1991. gadam 18. novembris bija jāatzīmē okupācijas apstākļos – pirmais padomju okupācijas gads, trīs- četri gadi (atkarībā no okupācijas zonas) nacistu jūgā, un tad 55 gadus jau okupācijas apstākļos.