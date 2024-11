Vecrīgā skatāma Latvijas Arhitektūras gada balvas 2024 izstāde

Latvijas Arhitektūras gada balva ir nacionālas nozīmes augstākais apbalvojums Latvijas arhitektūrā, kas tiek pasniegts ik gadu. Šogad apbalvojums piedzīvoja jau 29. gadskārtu, un to organizēja Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju. Notikuma mērķis ir apzināt un popularizēt Latvijas arhitektūras labākos sniegumus un veicināt arhitektūras augstvērtīgu attīstību, kā arī rosināt diskusijas par to. Šogad konkursā tika pieteikts pēdējos gados lielākais darbu skaits — 54 darbi, no kuriem 16 atlases jeb nacionālā žūrija virzīja finālam.