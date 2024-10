Evika Siliņa: "Koalīcijā esmu panākusi papildu atbalstu mediju modernizācijai"

KM informēja, ka, lai saņemtu ministrijas piedāvāto atbalstu, no reģionālajiem medijiem tiks sagaidīts, ka to saņemtā valsts atbalsta intensitāte pret apgrozījumu katru gadu samazināsies, tiek ierobežots finansējums, ko reģionālie mediji var saņemt no pašvaldības un atklāti tiek publicēts no publiskā sektora saņemtais finansējums, tie atklāti publicē informāciju par saviem īpašniekiem, kā arī ir Latvijas Mediju ētikas padomes biedri. Papildus tiktu veikts arī kvalitātes novērtējums.