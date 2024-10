“Izplūdu asarās...” Antra pateicas Strenču ugunsdzēsējiem, kuri viņu atbrīvoja no salūzuša ratiņkrēslu pacēlāja

“Par to, ka ir problēmas ar pacēlāju darbā, ka vienā posmā sāk trīcēt, runāju jau sen, un no 19. jūnija tas tika atkārtots regulāri. Vienmēr bija atbilde, ka vajag ieeļļot, un ka tas tiks izdarīts. Nekas netika izdarīts. Nākamajā reizē kad ieradās, tad uzskatīja, ka pacēlājā obligāti jābūt telefonam, lai varu sazvanīt, ja notiek kaut kas nelāgs. Uzstādīja. Vēl nesen ieradās pārstāvji no Rīgas un Valmieras, runāja par statusa maiņu pacēlājam uz liftu. Jautāju, kāpēc pacēlājs vienā posmā sāk trīcēt un ka es uzreiz skatos, cik zemu jākrīt. Uz to Valmieras pārstāvis atbildēja, ka vajagot ieeļļot, un ka nedēļas laikā atbraukšot to izdarīt, un, ka uztraukumam nav pamata, jo ar pacēlāju viss esot kārtībā. To apliecināja arī pārstāvis no Rīgas. Tā līdz vakardienai brauca eļļot un neatbrauca...,” apsaimniekotāju neizdarību uzsver sieviete.