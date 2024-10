Halovīnā viesojamies Latvijas spoku galvaspilsētā - Blankenfeldes muižā. FOTO. VIDEO

Pēc PSRS sabrukuma muižu no valsts atpirka baltvāciete - Hānu mazmazmeita Adīna fon Bernevica ar nodomu atjaunot Blankenfeldes muižu. Savukārt 2007. gadā muižas trīs dzīvojamajās ēkas, palīgēkas un zemi vairāk nekā 30 hektāru platībā iegādājās SIA „JVB”, kuras viens no īpašniekiem bija agrākais farmācijas uzņēmuma „Grindeks” valdes vadītājs Valdis Jākobsons (1939-2021), kurš muižu praktiski pacēla no drupām, tur izveidojot gan bioloģisko saimniecību un viesu namu, gan Zvanu muzeju ar Baltijā apjomīgāko privāto zvanu kolekciju (tagad tā atrodas Lielplatones muižā). Viņš atjaunoja ēkas, iekārtoja viesnīcu un ražoja produktus no plūškokiem, āboliem un gurķiem. Mūža nogalē virsroku ņēma Valda Jākobsona veselības problēmas un 2020. gadā Blankenfeldes muiža tika pārdota. Tagad tās saimniece ir Sanita Silniece ar ģimeni, kas muižā, kas ir arhitektūras piemineklis, turpina viesmīlības un tūrisma biznesu – piedāvā ekskursijas, viesu izmitināšanu, dažādu svinību rīkošanu un, protams, degustēt slaveno plūškoka sīrupu (Blankefeldē jau no seniem laikiem ir slavena ar tur audzētajiem melnajiem plūškokiem; to ogu un ziedu produkciju). Muiža kļuvusi par iecienītu tūrisma objektu Lietuvas pierobežā, ko sevišķi iemīļojuši lietuvieši.