Aleksejs Jeļisejevs: Viņi tā izlēma!...

Savukārt Latvijas žurnālisti noskaidroja, ka runa pirmām kārtām ir par tā dēvēto lietu kārtotāju Dmitriju Celebiju, kurš kopā ar tēvu iepriekš strādāja Valsts policijā, bet pēc tam pārslēdzās uz pelēkā bankinga jautājumiem un problēmu risināšanu ar tiesībsargājošajām institūcijām (vai, gluži otrādi, to radīšanu pēc pasūtītāja lūguma). Kopā ar acīmredzamajām kriminālajām sekām šī situācija aktualizē vienu no Latvijas valstiskuma sistēmiskām problēmām – padomju okupācijas pagātnes mantojumu un iespēju pēc iespējas ātrāk no tā atbrīvoties.