Zemkopības ministrs Armands Krauze uzskata, ka 90% zemnieku prasību ir izpildītas

Var saprast, vai ligzda ir iznīcināta. Patramdīt arī var. Cilvēki ir dažādi. Un var arī to saprast, ja cilvēks nonāk bezizejā. Ja, piemēram, ir trīs hektāri meža, tad, to nocērtot, apmēram 15 000 eiro var dabūt par hektāru - kopā 45 000 eiro. Ja tai brīdī cilvēkam ir vajadzīgi līdzekļi - varbūt ir jāiegādājas jauna dzīvesvieta, vētra ir nodarījusi postījumus, zemniekiem bieži saimniecībā ir jāiegulda, jo ir neražas gads, galu galā līdzekļi nepieciešami medicīnas izdevumiem. Ja cilvēks tad nevar izmantot savu mežu, ko viņa senči ir iestādījuši, tad kādam par to ir jāsamaksā. Valstij būtu jāatrod risinājumi, kā to kompensēt, jo biotopi tiek veidoti sabiedrības interesēs. Ja tie tiek veidoti sabiedrības interesēs, tad arī visai sabiedrībai par to ir jāmaksā. Tā nevar būt, ka kādam tiek atņemta iespēja rīkoties ar savu īpašumu. Salīdzinājumam - jums pieder dzīvoklis, bet valsts pasaka, ka to pārdot jūs nedrīkstat, jo mēs tur gribam izmitināt Sīrijas bēgļus un par to maksāt mēs netaisāmies. Ieliksim bēgļus divās istabās, bet vienā varat dzīvot paši, par to neko nemaksāsim, bet komunālos jūs maksājat paši. Tā ir līdzīga situācija.