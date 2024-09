Vai tiešām varu "Jaunajā konservatīvajā partijā" cenšas pārņemt "Latvijai nedraudzīgs grupējums"? Skaidro opozīcijas politiķi

Par to, ka JKP piedzīvojusi grūtus laikus, liecina tas, ka partiju pēdējo gadu laikā pametuši vairāki redzami politiskā spēka līderi. 16. septembrī partiju pameta viens no tās dibinātājiem – Valters Bergs, pēc neveiksmes EP vēlēšanās partiju pameta bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits un dzejniece Liāna Langa, bet pēc neveiksmīgām 14. Saeimas vēlēšanām no partijas izstājās tādi redzami grupas biedri kā Londa Ozola un Jānis Ozols.