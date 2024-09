"Jauno konservatīvo partiju" pametuši vēl divi tās biedri. Vai partijā varu cenšas pārņemt "Latvijai nedraudzīgs" grupējums?

Partijas valdes priekšsēdētājs Gatis Eglītis norāda, ka Vītola lēmums aiziet no JKP varētu būt saistīts ar diviem valdes locekļiem, kas pirms viņa atkāpās no amata pienākumiem. "Es domāju, ka viņa lēmums saistīts ar diviem valdes locekļiem, kas pirms viņa atkāpās no amata pienākumu pildīšanas un kuriem, kā teica Andris, nerūp latviešu valodas jautājums. Un tad vēl mums tagad ir daži, kas partijā jauc gaisu, kas saistīti ar šiem diviem cilvēkiem," norāda Eglītis.