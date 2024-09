"Sajūta", ka vainīgi ir ārsti - skandalozā Kristīna Duņeca publicē murgus par četrus gadus veco zēnu, kurš mira no difterijas

Uz traģisko četrgadīgā puisēna nāvi reaģējusi arī bēdīgi slavenā "vakcīnskeptiķu" kustības viedokļa līdere Kristīne Duņeca, kas īpašu slavu iemantoja Covid-19 mēnešos. "Līdzjūtība ģimenei! Bet kāpēc uzsvars uz "nevakcinētais"? Vai vakcinēti bērni slimnīcā neiet bojā no dažādām kaitēm, liela daļa no kurām ir vakcīnu komplikācijas? Ja izpētītu, cik daudziem ar vēzi slimojošajiem bērniem palaidējmehānisms bija tieši vakcinācija biezā slānī, kas rada autoimunitāti un dažādus iekaisuma procesus, un sintētiskais K vitamīns (sasaisti apliecina medicīniski pētījumi). Cik bērni ik gadu mirst no pēkšņās nāves sindroma, kas ir vakcīnu oficiālā blakne?" teikts Duņecas vadītajā "Telegram" grupā "Vrealitāte Latvijā".