Pensionāri "ieņems" Saeimu un iesniegs petīciju valdībai! Aija Barča: pensionāru prasības ir skaudras

Tagad sākam gatavot pamata dokumentu, ko iesniegsim valdībai. Tajā diezgan skaudri norādām, ka noteikti neatbalstām iemaksu pensiju 2. līmeņa samazinājumu (no sešiem uz pieciem procentiem), tam jāpaliek 6 % apmērā. Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrājums šī gada augusta beigās bija vairāk nekā ir divi miljardi eiro, precīzāk – divi miljardi 333 miljoni 629 tūkstoši 636 eiro. Tai skaitā no šīs summas Valsts kasē termiņa noguldījumu kontā ir viens miljards 420 miljoni eiro. Tā ir tā naudiņa, ko valsts tērē pensiju pirmajam līmenim. Tātad, tur ir pietiekami daudz naudas, lai neķertos klāt pensiju 2. līmenim. Publiskajā telpā izskanējis apgalvojums, ka no 2. pensiju līmeņa pensionāram būs ieguvums vien pieci eiro mēnesī, bet tā nav – vienam tie ir pieci, bet citam varbūt 50 vai 60 eiro. Tas atkarīgs no tā, kā cilvēks maksājis nodokļus un cik uzkrājis pensijas 2. līmenī.