Vecāku mīlestība uzvar nāvi – Gunārs 87 gados ziedojis dēlam nieri, pirms tam šo varoņdarbu veica viņa sieva

Tomēr dažādu laimīgu nejaušību dēļ Guntars tomēr dabūja vienu no mammas nierēm, un divdesmit gadus ar to veiksmīgi nodzīvoja. Operācija notika Minsterē, Vācijā. “Tad Guntars jau bija pārcietis vienu neveiksmīgu transplantāciju Rīgā – no miruša donora, taču šo nieri nācās izņemt, jo tā pēc pārstādīšanas vairs nestrādāja,” stāsta Gunārs. “Biruta tad jau bija Vācijā, un tur arī atdeva Guntaram savu nieri.”