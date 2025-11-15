Ģimene iztērē vairāk nekā 68 tūkstošus dolāru, lai kopīgi veiktu plastiskās ķirurģijas operācijas
Ažiotāžu sociālajos tīklos izraisījusi amerikāņu influencere Veronika Apsa, kura kopā ar vecākiem, tanti un onkuli aizvadītajā vasarā devās uz Kolumbiju, lai kopīgi veiktu plastiskās ķirurģijas operācijas. Turklāt, šī nav pirmā reize, kad ģimene tā rīkojusies.
Procedūras ietvēra sejas liftingu, liposakciju, krūšu samazināšanu, blefaroplastiku un deguna operāciju, un to kopējās izmaksas pārsniedza 68 000 ASV dolāru [58,7 tūkstošus eiro]. Veronika norāda, ka viņai tas nešķita nekas īpašs, jo sarunas par plastisko ķirurģiju ģimenē uzvirmojušas vairākkārt.
"Es vairākkārt esmu redzējusi, kā mana mamma dodas uz Kolumbiju, lai veiktu operācijas," norāda 27 gadus vecā sieviete. "Operācijas veikušas arī manas tantes, brālēni, māsīcas, un pat vecmāmiņa. Tā nu es nospriedu, ka arī man lemta šāda dzīve," norāda influencere, uzsverot, ka viņas viedokli par ķermeņa veidolu lielā mērā ietekmējusi dzīve Maiami.
Veronikas 65 gadus vecā mamma Damarisa Paulīne sāka sevi "uzlabot" pirms 20 gadiem. Kopš tā laika viņai veikta virkne plastisko operāciju, tai skaitā liposakcija [tauku atsūkšana] un sejas liftings. Arī Veronikas 72 gadus vecais tētis Vinsents iepriekš bija veicis liposakciju, bet influenceres tante Luza bija veikusi sejas liftingu, lipektomiju [kuras laikā tiek noņemta vaļīgā āda un tauki ap vidukli], Brazīlijas sēžamvietas liftinga operāciju un krūšu palielināšanu ar implantiem.
2023. gadā, ģimene veica savu pirmo kopīgo ceļojumu uz Kolumbiju, kur visiem, izņemot Veroniku, tika veikta sejas liftinga operācija. Bet Veronika veica deguna formas korekciju, sēžamvietas operāciju, krūšu pacelšanu un liposakciju, lai nostiprinātu ādas elastību, kas bija zudusi, kad sieviete 2019. gadā atbrīvojās no 58 liekiem kilogramiem.
Tikmēr šī gada vasarā Vinsents veica deguna formas korekciju, Damarisa — liposakciju, bet Veronika — Brazīlijas sēžamvietas samazināšanas operāciju. Tāpat Veronika kopā ar mammu veica liposakciju un krūšu samazināšanas operāciju. Bet viņas tante Luza veica plakstiņu korekciju un onkulis Harijs - sejas liftingu un plakstiņu korekciju. Visas operācijas kopā izmaksāja 68 tūkstošus dolāru un tās apmaksāja Veronikas tētis Vinsents.
Ģimene norāda, ka bija priecīgi iet šim visam kopā un norāda, ka ģimenes atbalsts palīdzēja viņiem ātrāk atkopties. "Es jūtos brīnišķīgi, gan emocionāli, gan fiziski," norāda Vinsents, un Harijs piebilst: "Esmu ļoti apmierināts ar rezultātiem. Īpaši tad, kad mani draugi un ģimene saka, ka izskatos tieši tāpat kā mans 40 gadus vecais dēls, tas ir neticami."
Tikmēr Veronika atzīst, ka dzīve ar jauno figūru ir radījusi neparedzētus emocionālus pārdzīvojumus. Viņa norāda, ka pēc svara zaudēšanas un operācijām nav pārliecināta, vai vīrieši ar viņu satiekas viņas figūras dēļ, vai viņus interesē arī viņas personība. "Domāju, ka daudzi vērtē grāmatu pēc vāka," norāda sieviete.
Tāpat viņa atzīst, ka ilgu laiku cīnījās ar atkarību izskatīties perfekti. Bet kad 2024. gadā viņai pēc ādas savilkšanas operācijas sākās sepse, viņai "acis atvērās". Runājot par pēdējām veiktajām operācijām Veronika norāda, ka visi ar tām ir ļoti apmierināti un uzsver, ka bez šī aspekta, viņas ģimene ir kā jebkura cita ģimene, kurā visi viens otru mīl un atbalsta. Jautāta, vai ietu šim visam cauri vēlreiz, viņa atbild, ka noteikti.