VIDEO: Ziepniekkalnā veidojas automašīnu rindas, šoferiem steidzot pēdējā brīdī uzlikt ziemas riepas
Aculiecienieks 15. novembrī Ziepniekkalnā fiksējis automašīnu rindas pie riepu centra "RVT" Ziepniekkalna ielā 23a.
Daudzi autovadītāji pēdējā brīdi "apauj" savus transportlīdzekļus ar ziemas riepām, kā rezultātā uz brauktuvēm veidojas rindas.
Aculiecinieki norāda, ka pie šī autoservisa "mūžīgi" ir slēgta josla, jo tiek veikti Dienvidu tilta izbrauktuves paplašinājumi.
Rindas veidojas arī pretējā ielas pusē.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pērnā gada izskaņā Rīgā sākās Dienvidu tilta ceturtās kārtas būvniecība. Projekta ietvaros izbūvēs Jāņa Čakstes gatvi un ar to saistīto infrastruktūru posmā no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai un posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai. Tāpat veiks inženiertīklu būvniecību un pārbūvi, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbus. Realizējot projektu, tiks sakārtots apkārtējo ielu tīkls, nodrošinot ērtu satiksmes plūsmu. Tuvējās dzīvojamajās apkaimēs palielināsies drošība, jo realizējot projektu, samazināsies caurbraucošā auto transporta plūsmu cauri tām. Tāpat projekta realizācija nodrošinās kravas transporta tranzīta satiksmes sakārtošanu Daugavas kreisajā krastā. Darbus plānots pabeigt 2027. gadā.