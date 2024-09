Aprit gads Evikas Siliņas valdībai. Kas paveikts?...

No šī gada pieaugušajiem ar invaliditāti, kuriem tā ir jau no bērnības, kopšanas pabalsts palielināts par 100 eiro mēnesī. Tāpat valdība lēmusi par valsts līdzfinansējumu 30% apmērā aprūpei mājās bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. No šī gada palielināti arī minimālo ienākumu sliekšņu apmēri, un valdība apstiprinājusi grozījumus likumā, kas paredz noteikt vienotu minimālo sociālo pakalpojumu grozu, kas visām pašvaldībām jānodrošina saviem iedzīvotājiem.