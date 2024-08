Vilnis Ķirsis pēc gada mēra krēslā: "Jāpanāk, lai Rīgas centrā atgriežas iedzīvotāji"

Pašlaik turpinās Ārtelpas un mobilitātes departamenta reorganizācija - ir jau pievienota aģentūra "Rīgas gaisma" un no 1.septembra pievienosies Teritorijas labiekārtošanas pārvalde. Izvēloties, kam uzticēt Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumus, viens no apsvērumiem bija raudzīties pēc kompetenta darbinieka ārpus reorganizācijā tieši iesaistītajām iestādēm - uzskatu, ka Pilsētas attīstības departamentā gūtā pieredze, tostarp piedaloties Būvvaldes reorganizācijā, būs noderīga, lai Ingūna Urtāne ar svaigu skatu nodrošinātu precīzu pārmaiņu vadību, izveidojot labi un saliedēti strādājošu un efektīvu Ārtelpas un mobilitātes departamentu ar visām tā jaunajām funkcijām. Manuprāt, ir ļoti labi, ka vadītājs ir nevis kāds no šīm trijām struktūrām, bet no malas, līdz ar to nebūs tā, ka kāds no blokiem būs, ja tā var teikt, "mīļāks". Tāpēc ejam šo ceļu un dodam Urtānes kundzei laiku un iespēju strādāt. Es respektēju arī viņas tiesības pēc kāda laika atgriezties būvniecības blokā. Tā būs viņas izvēle, vai palikt šajā departamentā, bet, ja izdarīs savu misiju un teiks, ka būvvalde tomēr ir mīļāka, tad to akceptēsim. Departamenta reorganizācija tad būs pabeigta un varēsim lūkoties pēc jauna vadītāja.