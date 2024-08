Vai tiešām pašvaldības masveidā izkrāpj Eiropas naudu?

Līdzīgi domā arī Smiltenes novada mērs Edgars Avotiņš: "Būtībā tagad noteikumi tiek mainīti spēles laikā, jo līdz šim mēs vadījāmies pēc regulējuma, kas noteica, ka, lai varētu pretendēt uz investīciju projektiem, ir nepieciešams apliecinājums no komersantiem par vēlmi no viņu puses. Mēs paši jau neko neizdomājām, regulāri konsultējāmies ar valsts institūcijām. Pēdējos 4-5 gados mēs esam attīstījuši investīciju projektus par kādiem 15 miljoniem eiro, kas nebūtu iespējams pašu spēkiem." Projektu vidū ir arī tādi, ko, ja labi grib, arī var uzskatīt par mērķorientētiem. Piemēram, tilts, kas ved uz kādu ražotni - ir tas mērķorientēts vai nav, ja zinām, ka to var izmantot arī citi? Smiltenieši dzīvē ir saskārušies arī ar situāciju, kad, uzbūvējot ražošanas angāru, izrādās, ka daļai potenciālo nomnieku tas neder, jo vienam griesti par augstiem, otram par zemniem, trešajam platība pārāk maza. "Ir grūti uzbūvēt kaut ko tādu, kas derēs visiem. Tādēļ mēs kā pašvaldība mēģinām "uztaisīt vidējo temperatūru", lai apmēram saprastu, kādas ir uzņēmēju vajadzības. Bet tur no svara ir arī veiksmes apstāklis - vai tu esi šo "temperatūru" uztaustījis un trāpījis, vai arī nē." Līdzīga problēma bijusi arī Ludzā, kur savulaik uzbūvēts angārs nekonkrētam mērķim (tātad ne "mērķorientēts") - un iznākumā ar lielām grūtībām atrasts viens nomnieks, kura vajadzībām tāpat ēku pēc tam nācies pārbūvēt.