FOTO: Liepājas muzeja dārgumi – cepures, trauki un mākslas dārgakmeņi

2023. gada maijā muzejs saņēma dāvinājumā zīdaiņu cepurītes, kuras Pirmā pasaules kara laikā, atrodoties bēgļu gaitās, savām meitām šuvusi Milda Andersone. 2023. gada jūnijā reizē ar fotogrāfijām un dokumentiem par liepājnieku Arturu Jātnieku Liepājas muzejs no Marisa Bernāta dāvinājumā saņēma arī viņa cepuri, kuras iekšpusē ir 20. gadsimta divdesmito gadu Liepājas veikala firmas zīme. 2023. gada septembrī muzejs mākslas kolekcijas papildināšanai nopirka Rucavas koktēlnieka Jāņa Žīmanta kokgriezumu "Makbeta raganas". Bet 2023. gada oktobrī muzejs kā dāvinājumu no Vitas Rozenbergas saņēma plašu Liepājas latviešu biedrības nama vēsturisku notikumu apkopojumu ar oriģinālām fotogrāfijām. Šī gada aprīļa sākumā Liepājas muzejs no Gentosa Petraiša dāvinājumā saņēmis 20. gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados Jessena un Kuzņecova porcelāna fabrikās darinātus traukus, kuri pagājušā gadsimta vidū lietoti liepājnieka ģimenē.